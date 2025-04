Lata 2007-2008 nie były łaskawe Britney Spears. Skutki i konsekwencje ciągu załamań nerwowych, których największym symbolem było bez wątpienia ogolenie głowy na łyso ciągną się za piosenkarką do dzisiaj. Straciła prawo do opieki nad swoimi synami, ale to jednak nie koniec. Od 12 lat nie może bez zezwolenia prowadzić samochodu, wydawać pieniędzy, a nawet wyjść z domu - została ubezwłasnowolniona prawomocnym wyrokiem sądu, a opiekę nad nią sprawuje jej ojciec.

Od jakiegoś czasu świat porusza akcja #FreeBritney, do której dołączyli się nie tylko fani królowej popu, ale i inne gwiazdy. Według nich stan zdrowia psychicznego Britney Spears od jakiegoś czasu mocno się pogorszył, a wszystkie przez to, że jest przetrzymywana przez ojca wbrew jej woli.

Czy Britney Spears jest więziona przez ojca?

Ponieważ piosenkarka nie może zrobić niczego na własną rękę, fani doszukują się wołań o pomoc między wierszami. Według nich nawet jej największe hity to tak naprawdę wiadomości SOS - wśród nich znalazły się przeboje „Slave 4 U”, „Toxic” czy „Piece of me”.

Choć doszukiwanie się wołania o ratunek w tych piosenkach może wydawać się jeszcze grubymi nićmi szyte, jest jeszcze jedna rzecz, która daje mocno do myślenia - i są to social media artystki.

Britney Spears sporo udziela się na TikToku, a fani piszą jej bardzo często w komentarzach, że jeśli potrzebuje pomocy, a nie może o tym mówić, niech w następnym filmie zrobi obrót czy założy żółtą bluzkę. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że artystka w kolejnym TikToku faktycznie obracała się w obie strony i miała bluzkę właśnie w żółtym kolorze...

Inny z fanów napisał, że jeśli jest w niebezpieczeństwie, niech pokaże zdjęcie gołębi. Kilka dni później piosenkarka na swoim Instagramie opublikowała obraz austriackiego malarza Hansa Zatzki. Znajdują się na nim właśnie te ptaki.

Te wszystkie wydarzenia mogą być wyłącznie zbiegiem okoliczności, ale faktem jest, że Jamie Spears od 2008 roku sprawuje pieczę nad każdym aspektem życie Britney - od zarządzania majątkiem, przez widzenia z synami, aż po prowadzenie jej samochodów i załatwienie roli jurorki w amerykańskim X Factorze.

Fani zastanawiają się, czy ktoś, kto w ciągu 12 lat wydał 3 albumy studyjne, koncertuje po całym świecie i jest w stanie podczas tych tras samodzielnie funkcjonować naprawdę potrzebuje takiego ubezwłasnowolnienia. Britney Spears jest pozbawiona podstawowych ludzkich praw, a mimo to prawie każdego wieczoru występuje przed wielotysięczną publicznością.

Źródło: thesun.co.uk

