W programach na żywo nie jest trudno o wpadki i potknięcia, które mogą negatywnie wpłynąć na wizerunek. Przekonała się o tym Katarzyna Cichopek, która naraziła się na gniew widzów, zabierając w telewizji śniadaniowej głos w kwestii zdrady i utrzymywania małżeństwa w dobrej formie. Jej wypowiedź wywołała kontrowersje, ale aktorka nie widzi w nich niczego złego.

Wypowiedź Katarzyny Cichopek na temat zdrad

W „Pytaniu na śniadanie”, którego Cichopek jest nową prowadzącą, poruszono temat zdrady i niewierności w związku. W studiu gościł m.in. psycholog i detektyw, którzy na co dzień zajmują się dramatycznymi historiami ludzi, którzy zdrady doświadczyli. Niestety, Cichopek postanowiła obrócić temat w żart i stwierdziła, że zdrady to kwestia tego, że mężczyźni w domu nie dostają „tego, co powinni”.

Stare powiedzenie mówi, że jak nie zjesz obiadu w domu, to zjesz obiad na mieście, więc trzeba dbać! - powiedziała Katarzyna Cichopek

Swoją wypowiedzią aktorka wprawiła w osłupienie gości programu, swojego współprowadzącego i przede wszystkim widzów, którzy zalali ją falą krytyki. Większość osób jest zdania, że Cichopek utrwala takimi słowami krzywdzący stereotyp kobiety uległej mężowi i typowej „kury domowej”, której życiowym celem jest „usługiwanie” swojemu partnerowi.

Portal „Pudelek” poprosił aktorkę o to, by zabrała głos w sprawie burzy, jaką wywołała jej wypowiedź i dał Cichopek szansę, by mogła wytłumaczyć się ze swoich kontrowersyjnych słów.

O ile nasze tematy są bardzo często poważne, o tyle rozmowa skręca w bardzo taki humorystyczny ton. Ja generalnie do całego życia mojego podchodzę z dużym poczuciem humoru i z dystansem, taka też jestem w programie - wyjaśniła gwiazda

Wygląda więc na to, że aktorka nie widzi niczego złego w swojej wypowiedzi i nie zamierza zmienić zdania. To może nie spodobać się jej fanom.

