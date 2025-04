Większość rodziców ma dla swoich pociech przezwiska, czasem nawet takie, które przylgnęły do nich nawet w bardzo wczesnym dzieciństwie. Niektórym rodzicielom używanie tych - często nieco zawstydzających dla samych zainteresowanych - przezwisk jednak nigdy nie wyszło ze zwyczaju. Nawet, jeśli ich dzieci niekoniecznie są już dziećmi!

Mało który rodzic jednak może równać się z Grażyną Wolszczak, która używa pieszczotliwych zwrotów w stosunku do swojego syna, chociaż ten ma już... 31 lat! Jakie przezwiska do niego przylgnęły?

Jak Grażyna Wolszczak mówi na swojego syna?

Aktorka ma dla swojego syna wyjątkowo urocze przezwiska! „Lala” i „aniołek” to tylko niektóre z nich. Jak mówi sam Filip Sikora, syn Grażyny Wolszczak, do niedawna zupełnie mu to nie przeszkadzało, a nawet nie zauważał tego, jak zwraca się do niego matka. Co się stało, że zmienił zdanie?

Okazuje się, że to wszystko przez... program „Ameryka Express”, w którym aktorka brała udział wraz z synem. To właśnie tam Filip zaczął zauważać, że jego mama zwraca się do niego w ten sposób, a przed kamerami wyjątkowo go to krępowało. Delikatnie więcej starał się dać swojej mamie do zrozumienia, by przestała tak mówić.

Grażyna Wolszczak jednak nie zrobiła sobie z tego wiele, ponieważ... zwraca się tak do każdego! Chociaż zgodziła się nie nazywać dłużej syna lalką, mimo wszystko przez resztę programu te słowa czasem się jej wymykały...

Filip Sikora nie poszedł w ślady swoich rodziców aktorów i zamiast życia na scenie wybrał karierę programisty i psychologa. Czasem zdarza mu się jednak angażować w projekty swojej mamy - był na przykład asystentem reżysera w sztuce Grażyny Wolszczak.

