To już ostatnie chwile z bohaterami serialu „M jak miłość” przed wakacyjną przerwą! Scenarzyści telenoweli zadbali, by do końca trzymać widzów w napięciu. Co wydarzy się w finale „M jak miłość” przed wakacjami? Kiedy emisja odcinka? Zebraliśmy najważniejsze informacje na ten temat!

Ostatni odcinek „M jak miłość” przed wakacjami

Wiadomo już Kinga i Piotr Zduńscy (Katarzyna Cichopek i Marcin Mroczek) doczekają się trzeciej ciąży. Do tej pory małżonkowie bardzo starali się o poczęcie kolejnego potomka, jednak mieli z tym ogromne problemy. Dzięki zmianie przez Piotra stylu życia na zdrowszy oraz ogromnej determinacji Kingi, w końcu się uda! W domu Zduńskich zapanuje ogromna radość.

Ogromne emocje - ale zupełnie innego rodzaju - czekają również Izę (Adriana Kalska) i Artura (Tomasz Ciachorowski). Świeżo upieczona, lecz bardzo nieszczęśliwa żona, w końcu znajdzie nadzieję na ucieczkę do tyrana. Początkowo mąż musi Izę, by zrezygnowała z pracy i zajmowała się domem, a ona na to przystanie. Jednak cały czas sprytnie będzie szukała sposobu, by się uwolnić. Uda jej się nawiązać kontakt z mężczyzną, który jest jedną z ofiar psychopaty z przeszłości.

To jednak nie wszystko w tym wątku. W ostatnim odcinku Marcin (Mikołaj Roznerski) postanowi włamać się do mieszkania swojej byłej dziewczyny Izy. Zostanie zaatakowany przez Artura kijem bejsbolowym. Marcin zdoła uciec, ale Artur złoży zawiadomienie na policję.

Kiedy emisja?

Ostatni odcinek „M jak miłość” (1377) przed wakacjami pokazany zostanie we wtorek 29 maja 2018 o godzinie 20:50 w TVP2. Będzie to finał 18. sezonu telenoweli.

Co w „M jak miłość” po wakacjach?

Odpowiedź na to pytanie poznamy dopiero we wrześniu. Jednak już teraz wiadomo, że u Zduńskich rozpoczną się przygotowania to narodzin nowego członka rodziny. Trudne chwile czekają również Izę. Ważą się jej dalsze losy u boku Artura. Czy kobieta w końcu znajdzie drogę ucieczki?

