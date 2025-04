Widzowie serialu „M jak miłość” mogą liczyć na bardzo ciekawy wątek. Kinga i Piotr Zduńscy (Katarzyna Cichopek i Marcin Mroczek) od dłuższego czasu starają się o trzecie dziecko. Do tej pory jednak mieli problemy z poczęciem kolejnego potomka. Kinga jednak nie odpuszcza. Marzy o tym, by ponownie zostać mamą i nie zawaha się użyć wszystkim możliwych środków, by... zachęcić męża do seksu.

W najnowszym odcinku serialu będziemy świadkami ogromnej determinacji Kingi, by zajść w ciążę. Kobieta będzie wymyślać coraz to nowe sposoby, by przymusić swojego męża do pożycia małżeńskiego. Będzie namawiać męża na seks rano przez wyjściem do pracy, igraszki w wannie, a nawet w bistro!

Nagły wzrost libido Kingi nie do końca spodoba się jej mężowi. Piotr poczuje się osaczony i... zacznie unikać intymnych chwil z żoną. Zawiedziona Kinga spotka się z przyjaciółką Magdą (Anna Mucha), która doradzi jej, by zmieniła strategię.

Co wydarzy się w finale „M jak miłość”?

Magda zasugeruje, że Kinga powinna podejść do sprawy mniej zadaniowo, za to skupić się na zaaranżowaniu odpowiedniej atmosfery w sypialni. Czy jej porady się sprawdzą? Czy Piotrowi wróci ochota na seks? Wiele na to wskazuje. Wiadomo już przecież, że Kinga w finale sezonu dowie się o ciąży.

Emisja odcinka nr 1374 w poniedziałek (21 maja) o godzinie 20:50 na antenie TVP2. Finał sezonu przed wakacjami „M jak miłość” - we wtorek (29 maja) o godzinie 20:50.

