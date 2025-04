Joanna Koroniewska zrezygnowała z grania w serialu „M jak miłość” w 2013 roku. Przez 13 lat wcielała się w postać Małgorzaty Mostowiak, która w widzach telenoweli wzbudzała skrajne emocje. Jedni darzyli ją sympatią za autentyczność, a inni... niekoniecznie.

Gdy kontrowersyjna postać Małgosi zniknęła z serialu, okazało się, że zdecydowanie więcej było tych pierwszych. Fani hitowej telenoweli Telewizji Polskiej nie przestawali zasypywać aktorki pytaniami, czy jeszcze wróci do „M jak miłość”. Choć od odejścia Joanny Koroniewskiej minęło już 5 lat, to temat nadal powraca. Gwiazda jest nadal dostaje wiadomości, w których fani pytają ją, czy jest szansa, by jeszcze zobaczyć ją w serialowym wydaniu. Aktorka jednoznacznie odniosła się do tych spekulacji.

Oświadczenie Koroniewskiej o powrocie do „M jak miłość”

Joanna Koroniewska opublikowała na Instagramie komunikat, w którym jednoznacznie dementowała wszelkie pogłoski o jej rzekomym powrocie do „M jak miłość”. Aktorka stanowczo podkreśliła, że nie planuje wracać do serialu. Uznaje ten rozdział swojej kariery zawodowej za zamknięty. Obecnie chce się realizować na innych polach.

Kolejny raz otrzymuję dużo wiadomości o moim rzekomym powrocie do serialu „M jak miłość”- zawsze będzie mi niezmiernie bliski i wszyscy jego twórcy, dziękuję za wiele ciepłych słów skierowanych w moim kierunku. Nie wracam. Jednak pamiętajmy, każdy koniec ma też swój początek. Miejmy nadzieję, że równie ekscytujący. I tym optymistycznym akcentem życzę wszystkim miłego tygodnia - napisała gwiazda.

Wielbiciele postaci Małgorzaty Mostowiak nie są zadowoleni z takiej decyzji aktorki. Pod wpisem pojawiło się wiele komentarzy ze słowami żalu. Fani podkreślają jednak, że rozumieją swoją idolkę i życzą jej powodzenia na dalszej drodze.

- Szkoda ... Życzę sukcesów zarówno w życiu zawodowym jak i prywatnym - Życzymy wielu nowych ról,chcemy Panią ogląda- Szkoda, bo może by był ciekawy wątek w serialu kiedy by Małgosia wróciła nagle z USA...

A Wy żałujecie?

