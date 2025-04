Czy można być za starym na bycie ikoną mody? Absolutnie nie, a doskonale udowodniła ta para mieszkająca w Tajwanie. 84-letnia Hsu Hsiu-e i jej 83-letni mąż Chang Wan-ji od przeszło 70 lat prowadzą małą pralnię w rejonie Houli. Do tej pory wiedli ciche i spokojne życie.

Przez 70 lat prowadzenia pralni sterta ubrań pozapominanych lub porzuconych przez klientów może urosnąć do naprawdę niebotycznych rozmiarów - i tak też stało się w przypadku pralni tego małżeństwa. W magazynie mieli setki (naprawdę setki!) ubrań, które zapomniane leżały nawet latami. Wtedy ich syn, Reef Chang, wpadł na genialny pomysł - jego rodzice powinni zrobić sobie dla żartu modową sesję zdjęciową w porzuconych rzeczach. Efekt przerósł jego najśmielsze oczekiwania!

80-latkowie są sensację na Instagramie

Reef Chang zrobione rodzicom zdjęcia wrzucam na ich własny profil na Instagramie. Ten w krótkim czasie zdobył ogromną popularność. Chang Wan-ji i Hsu Hsiu-e mają już 530 tysięcy obserwatorów z całego świata. Ich zdjęcia zawsze zbierają setki pochlebnych opinii. Jak wyglądają?

Syn małżeństwa przyznaje, że nie liczył się z tak ogromną popularnością. Jego zamiarem wcale nie było uczynienie swoich rodziców sławnymi - chciał jedynie, by wyrwali się z nudy. Od urodzenia mieszkają w rejonie Houli - w którym mieszka zaledwie 50 tysięcy osób.

Jak na sławę zareagowało małżeństwo? W wywiadzie z BBC Hsu Hsiu-e śmieje się, że nigdy nie sądziła, że chociaż 84 lata, tylu ludzi będzie chciało oglądać jej zdjęcia! Chang Wan-ji dodaje, że przebieranie się w te ubrania i pozowanie do zdjęć sprawia, że czuje się młodszy co najmniej o 30 lat. Widać, że oboje czerpią z tego ogromną radość!

Małżeństwo zwraca też uwagę na to, jak małym szacunkiem obdarzamy własne rzeczy. Teraz, gdy ubrania są o wiele tańsze niż lata temu, ludzie coraz częściej nie odbierają ich z pralni. Wiele ubrań zostało w pralni także po śmierci właścicieli - szczególnie, gdy ich rodzina nie kwapiła się, by je odebrać. Ubrania, które zostają w pralni Wanxiu nie służą jednak tylko do zabawy - para oddaje je bardzo często na cele charytatywne - szczególnie osobom dotkniętym naturalnymi katastrofami.

Źródło: BBC.com

