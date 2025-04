Karolina Malinowska nie wstydzi się tego, że ma kompleksy i pisze o tym otwarcie. Mówi o swoich słabych punktach, a to... nie spodobało się Ewie Chodakowskiej!



Ewa Chodakowska, która codziennie niezmiennie na swoich profilach w serwisach społecznościowych nawołuje do ćwiczeń i zdrowego odżywiania, nie chce by jej praca szła na marne, kiedy któraś z jej fanek wejdzie na bloga Karoliny Malinowskiej i zobaczy to...

Często w mailach od Was pojawiają się pytania jak udało mi się wrócić do formy po urodzeniu trzech synów? No więc tadaaaam! Nie udało mi się! Wcale! At all! Ni chu chu! Dlaczego? Bo jestem LENIEM (nie wierzę, że to napisałam!), bo mi się NIE CHCE. Bo mam z tego powodu doła. Bo sobie tłumaczę, że dam radę… Albo od jutra. I choć wiem, że to pieprzone jutro było wczoraj, to nadal nic. Nic. Tak. Pewnie. Mam zrywy i sobie myślę „DAM RADĘ”. I nawet mam zdjęcie Ewci Ch. w lodowce i nic. Nic. I choć wszyscy dookoła mówią mi, że „świetnie wyglądam”, to ja wiem, że tak nie jest. Cytując ulubioną bajkę Potworzaków „Ninjago” – „nie osiągnęłam pełni swoich możliwości”.

Karolina Malinowska pokazuje, jak walczy o figurę

Karolina Malinowska przywykła do mówienia, jak trudno jej przychodzi "ruszenie tyłka" i walka o figurę. Brakuje jej wiary w siebie, motywacji, determinacji - i tu z pomocą przyszła Ewa Chodakowska, która przypomniała jej, po co ćwiczy.

Dziewczyny nie będę pisać wiele, wymądrzać się, moralizować. Nie będę też pisać jak bardzo nie chce mi się ćwiczyć, ruszyć tyłka, zrobić treningu. Jak bardzo nienawidzę patrzeć na siebie w lustrze, jak wiele czasu zmarnowałam i jak wiele wymówek wymyśliłam. Ostatnio rozmawiałam z Ewą Chodakowską i dostałam od Niej opie**ol. "Malina za bardzo się obnosisz z tym, że tak bardzo Ci się nie chce. Zamiast gadać, że musisz zrobić trening, to po prostu idź i go zrób. Nie możesz ciągle pokazywać tym wszystkim kobietom, że nic nie robisz! Zacznij robić i być dla nich wzorem". Przyznaję... Zabolało. Dało do myślenia i przede wszystkim zmobilizowało. Dlaczego? Bo było prawdą.

Teraz będzie łatwiej? Oby gwiazda wytrwała w postanowieniu, bo jest na dobrej drodze. Zobaczcie, jak już schudła Karolina Malinowska!

