Karolina Malinowska i Oliver Janiak uchodzą za jedną z wzorcowych par show-biznesu. Mają 3 uroczych synów, których wychowują "wspólnymi siłami", a potrafią znaleźć także czas tylko dla siebie. Na instagramie pokazali swój sposób na perfekcyjną randkę.

Jak oni się kochają! Niedawno Malinowska i Janiak świętowali 12 rocznicę ślubu. Takich małżeństw, jak ich, w show-biznesie jest jak na lekarstwo. Trzeba przyznać, że czas jakby się dla nich zatrzymał, bo wciąż wyglądają świetnie i razem tworzą zgrany, szczęśliwy duet. Para wrzuciła na swoje profile zdjęcie z randki podczas czwartkowego wieczoru. Gdzie się wybrali?

Wieczór. Noc właściwie, a my ma randce. Plac Zbawiciela okazał się zbawienny na ten czas. #warsawbynight #love #husband #calm #real Zdjęcie zamieszczone przez użytkownika Karolina Malinowska (@karolamalina)

Janiak i Malinowska na randce



Tak, wybrali Plac Zbawiciela! Oblegane miejsce, przeciętne i miejskie. Kto spodziewał się≤ że małżeństwo spędza randki w luksusowych hotelach czy na łódce, ten był w błędzie. Modelowa para wciąż wyglądają niezmiernie korzystnie. Większość kobiet kojarzy Karolinę Malinowską z 3 powodów: jest żoną Oliviera Janiaka, ma 3 synów i była wziętą modelką, czego dowodzi chociażby okładka Malinowskiej w Vogue'u. W rzeczywistości blogerka i modelka ma o wiele więcej do powiedzenia, niż się niektórym wydaje, a co ważne - stawia na szczerość i ma duży dystans do siebie.

Według niektórych internautów powinnam mówić o sobie: "Cześć, nazywam się Karolina Malinowska, jestem paszczurem, samozwańczą ikoną mody oraz najlepszą matką Polką w tym kraju, z mężem gejem, miło mi cię poznać".

Taki staż małżeński w celebryckim świecie jest imponujący i budzi szacunek, a fakt, że po kilkunastu latach związku para wygląda na jeszcze bardziej zakochaną, niż kiedyś, budzi podziw, lekkie ukłucie zazdrości szacunek.

