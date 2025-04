Karolina Malinowska potrafi trzymać się wyznaczonego kursu! Jakiś czas temu zamieściła na swoim blogu zapowiedź swojej metamorfozy. Walczy o idealną sylwetkę i świetnie jej idzie!

Niepochlebne opinie na temat figury kobiety, która urodziła 3 dzieci to cios poniżej pasa. Zwłaszcza, że w przypadku Karoliny Malinowskiej naprawdę nie można powiedzieć, by była zaniedbana lub potrzebowała pomocy specjalisty. Żona Oliviera Janiaka jest jednak wobec siebie surowa - wie, że ciało nigdy w stu procentach nie wróci do formy sprzed ciąży, zwłaszcza jeśli przekroczyło się 30-tkę... Malinowska nie daje za wygraną. Chce zawalczyć o spektakularne efekty. Zaczęła ćwiczyć i korzystać z cateringu dietetycznego!

Postanowiłam jednak ładnie wyglądać w Sylwestra – to znaczy zakończyć ten rok po nowemu, czyli zupełnie inaczej niż dotychczas.

Wszystko wskazuje na to, że Karolina Malinowska jest na dobrej drodze. Pojawiła się na inauguracji pokazu kolekcji Ewy Minge i trzeba przyznać, że wyglądała bardzo promiennie i zgrabnie. Porównajcie aktualne fotki z tymi z poprzednich miesięcy. Odświeżona fryzura, świetlista cera i sylwetka, która nabiera nowego zarysu - efekt wow!

