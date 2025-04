Eva Longoria już zawsze będzie nam się kojarzyć z charyzmatyczną i niebywałej urody aktorką, i to nie tylko komediową. Choć słabość fanów zyskała wraz z początkiem serii "Gotowe na wszystko", to po latach okazało się, że to nie przelotny romans. Jej modowe wybory wciąż są komentowane w mediach - tym razem pokazała apetyczne ciało w bikini, które zaprojektowała Polka!

Eva Longoria pozuje w bikini polskiej marki

Choć w dużej mierze poświęciła się działalności charytatywnej oraz podróżom (była w Polsce na otwarciu centrum handlowego!), to nie rezygnuje z aktywności pt. "przyjemne i pożyteczne". Kilka dni temu pojawiła się na Ibizie na plaży w celach sesyjno-wypoczynkowych. Bawiła się świetnie, relaksowała i pozowała do zdjęć.

42-letnia Longoria wygląda wspaniale i wciąż zachwyca urodą. A bikini... Cóż, szkoda, że polska marka Marysia Swim, bo o niej mowa, nie jest dostępna w Polsce!

Gwiazdy kochają Marysia Swim

Fakt, że Longoria zaprezentowała się w bikini o charakterystycznym falistym zakończeniu, nie jest absolutnie przypadkiem. Gwiazdy pokochały te kostiumy kąpielowe! Marysia Swim istnieje na rynku już kilka lat, ale prawdziwy szał na kostiumy z polskim imieniem na metce zapanował po tym, jak Lupity Nyong’o i Rachel Bilson pojawiły się w strojach Marysia Swim. W ten sposób zapoczątkowały modę na kostiumy kąpielowe z charakterystycznymi, muszelkowymi cięciami, a zdjęcia kostiumów królują na instagramie. My możemy być tylko dumne!

