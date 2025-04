To zdjęcie obiegnie internet. Kinga Rusin wrzuciła zdjęcie z wakacji w bikini! 45-letnia dziennikarka pokazała ciało. Trudno nie powiedzieć "wow", bo Rusin ma się czym pochwalić!

Kinga Rusin to dziennikarka, bizneswoman, mama i pasjonatka sportu. Jej intensywny tryb życia nie koliduje z realizacją pasji: jazdą konną, pływaniem czy uprawianiem sportów zimowych. Rusin nie potrafi usiedzieć w miejscu, jest aktywna i miłość do sportu zaszczepiła w córkach. Kiedy patrzymy na figurę Kingi Rusin, same czujemy się zmotywowane. Jesteśmy zachwycone nie tylko jej sylwetką, lecz także odwagą!

Rusin wdała się w polemikę z fanką

Niektórzy uważają ze w pewnym wieku nie powinno się wstawiać TAKICH zdjęć. A ja pamiętam jakie wrażenie zrobiły na mnie w zeszłym roku zdjęcia Moniki Olejnik w bikini! Co za motywacja! Zobaczyć nie sportsmenkę, nie trenerkę fitness, dla której ciało to narzędzie pracy, ale kobietę, która przez większość dnia siedzi przed komputerem, jest matką, a nawet babcią (sic!) i jest w TAKIEJ formie! Można? Można!

Wielu kobietom jej słowa mogą dodać otuchy i zachęcić do pracy nad swoją samooceną oraz dadzą do myślenia.

Piętnaście lat temu wstydziłam się pokazać w kostiumie. Ale się za siebie wzięłam. Zdrowo się odżywiam, czynnie uprawiam sport i chyba pierwszy raz w życiu dobrze się czuję we własnej skórze. Polecam wszystkim :)

Kinga Rusin usuwa nieprzychylne komentarze?

Smukła sylwetka Kingi Rusin

Kinga Rusin ma 45 lat i jest chodzącą wizytówką zdrowego stylu życia. Wiemy, że taka figura to marzenie wielu kobiet nawet po 30-tce. Mówią to komentarze pod fotką.

Wspaniale, że opublikowała Pani takie zdjęcie. Piękne i seksowne. Zachęcam do dalszych i częstych publikacji podobnych fotografii. Taką urodę i ciało naprawdę warto pokazywać - to powód do dumy, nie nieśmiałości i obyczajowego skrępowania.

Pani Kingo, a czego Pani się wstydzi:-) Pięknie Pani wygląda.

Musimy przyznać, że Kinga Rusin w bikini wygląda rewelacyjnie. Swoje ciało ubiera w szykowne kreacje - można było jedynie się domyślić, jak zgrabną sylwetkę ma dziennikarka.

W pięknych kreacjach czy bez, Rusin wygląda zjawiskowo. Gratulujemy wytrwałości, odwagi i pewności siebie, której tak często brakuje kobietom!

