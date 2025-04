Lato zbliża się wielkimi krokami! Oznacza to, że pora pomyśleć o zakupie kostiumu kąpielowego. Jakie będą modne latem 2019? W trendach jest różnorodność. Jednak prym wiodą modele dwuczęściowe, w których ciało wygląda niezwykle ponętnie bez względu na rozmiar!

Dwuczęściowe stroje kąpielowe na lato 2019

Dwuczęściowe kostiumy kąpielowe to klasyka, która wraca co roku. Zmieniają się jednak modne fasony, wzory i kolory.

Fot. FREE/Od lewej: Anna Sui, Jacquemus, Etro

W tym sezonie stawimy na efektowny krój dołu stroju kąpielowego. Najbardziej pożądane są figi z wysokim stanem w stylu retro. Dokładnie takie lansuje m.in. słynny dom mody Dolce&Gabbana. Jest nie tylko szalenie stylowy, ale również praktyczny. Pozwala zamaskować ewentualnie niedoskonałości w okolicy brzucha. Zestaw go z górą bez ramiączek, a będzie wyglądać jak diwa z włoskiego kurortu.

6 najmodniejszych strojów kąpielowych na lato 2019

Ciekawą nowością są również wysoko wycięte figi, nawiązujące do estetyki lat 90. To nie tylko topy trend, ale również doskonały trik na optyczne wydłużenie nóg. W trendach są florystyczne i tropikalne printy. Mogą to być egzotyczne kwiaty, palmowe liście lub inna roślinność, która kojarzy się z wakacjami w dalekich stronach.

Na topie są również groszki, które w sezonie wiosna-lato 2019 pojawiły się nie tylko na kobiecych sukienkach i bluzkach, lecz również w modzie plażowej.

Na następnych stronach znajdziesz stylowe dwuczęściowe stroje kąpielowe!

