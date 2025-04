Z pewnością kojarzycie tę piękną aktorkę! Nawet jeśli nie z imienia czy nazwiska, to na pewno z roli w dobrym filmie. Teraz możemy Shailene Woodley oglądać na dużym ekranie w "Zbuntowanej" i... okładce popularnego magazynu.

Mało kto przejdzie obok kobiety o takiej urodzie i... proporcjach. 23-letnia aktorka ma 176 cm wzrostu (a nie wygląda!) i bardzo imponujący filmowy dorobek. Początkowo grała w reklamach telewizyjnych oraz występowała gościnnie w wielu popularnych serialach, m.in w "Bez Śladu"czy w "CSI: Kryminalne zagadki Nowego Jorku". Jej pierwszą poważną rolą była postać Amy Juergens w serialu "Tajemnica Amy", w którym aktorka wcieliła się w postać nastoletniej matki. Udział w tej produkcji przyniósł jej dużą popularność oraz sympatię widzów. W końcu przyszedł czas na większe produkcje filmowe. W 2011 roku, u boku samego George'a Clooneya, Shailene Woodley wystąpiła w filmie pt. "Spadkobiercy". Za rolę Alexandry King otrzymała kilka nominacji do prestiżowych nagród, m.in. Złotego Globu. Aktorka kończy w tym roku 24 lata i ma na koncie nie tylko nominacje i nagrody, lecz także kolejną okładkę w magazynie "Elle". Co o niej sądzicie?

Shailene Woodley - co o niej wiemy?

Shailene nie posiada aktorskich korzeni, znanego nazwiska czy bogatych krewnych. Sama zdobywa szczyty i zamierzone cele. Karierę rozpoczęła już w wieku... 4 lat! Pierwsze kroki stawiała w modellingu; nieco kokieteryjnie wypowiada się na temat swojej życiowej drogi:

Trafiłam do tego biznesu przez przypadek. Nigdy nie planowałam, że zostanę aktorką. To się po prostu stało.

W rankignu najpopularniejszych gwiazd wyprzedza nawet Jennifer Lawrence, co tylko potwierdza jej fenomen! Z pewnością to zasługa roli we wzruszającym filmie "Gwiazd naszych wina". Aktorka wielokrotnie pojawiała się na okładkach zagranicznych magazynów - Vanity Fair, Splash, Glamour, Teen Vogue. Shailene Woodley przeraża rozgłos, tłumy fanów i nachalni dziennikarze. Jest zupełnie zwyczajną dziewczyną, tyle że... z milionami na koncie. Lubicie tę aktorkę?

Theo James i Shailene Woodley na premierze filmu pt. "Zbuntowana"

