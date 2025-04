50-letnia aktorka przeżyła chwile grozy, gdy 8 czerwca 2014 roku do jej domu w Los Angeles włamał się (domniemany wówczas) prześladowca. Po szybkiej interwencji policju, Joshua Corbett został aresztowany. W czwartek stanął przed sądem i usłyszał zarzuty.

To był jeden z najbardziej dramatycznych momentów w życiu aktorki. Dotychczas znaliśmy tylko fragment jej zeznań, teraz zostały ujawnione transkrypcje policyjnego nagrania jako dowód w sprawie o skazanie Corbetta za atak prześladowczy. 8 czerwca Sandrę Bullock zaniepokoił hałas jaki usłyszała w swoim domu. Była wtedy w sypialni i sądziła, że to jedynie szum silnego wiatru. Wówczas, prewencyjnie, poszła zamknąć drzwi, kiedy to zobaczyła intruza w przedpokoju! Był to jej psychopatyczny wielbiciel, 39-letni Joshua Corbett. Przerażona Bullock zdążyła zamknąć się w sypialni i zadzwoniła na policję:

Zamknęłam się w szafie. Mam drzwi bezpieczeństwa do sypialni, zamknęłam je, sama jestem zamknięta w szafie. Słyszę, jak ktoś próbuje dostać się do sypialni.

Kiedy funkcjonariusze wtargnęli do mieszkania, Corbett zaczął krzyczeć: "Przepraszam, Sandy. Kocham Cię, przepraszam!". Stalker miał przy sobie laptop ze zdjęciami gwiazdy i ręcznie pisane listy. "Zawsze będę myślał o tobie i Lousie, moim synu, jako że jesteś moją żoną wedle prawa i Prawa Bożego. Ty należysz do mnie, ja do ciebie". Sędzia ujawnił także inne zapisy, w których prześladowca opisywał aktorkę jako gorącą, inteligentną i idealną tylko dla niego. Corbett nie miał przy sobie żadnej broni, lecz policja odkryła nowe fakty w sprawie jego kryminalnej przeszłości. Stalker był pod wpływem silnego przeświadczenia, że Sandra jest jego żoną.

Sandra Bullock: to koniec jej dramatu?

Corbett nie przyznał się do kilku stawianych mu zarzutów, m.in. do włamania, stalkingu i posiadania broni maszynowej. Policja znalazła w jego domu w Kalifornii kilka karabinów maszynowych! W lipcu kaucja za Joshuę Corbetta wynosiła 2 mln dolarów. Teraz odpowie przed sądem - grozi mu do

7 lat i 4 miesięcy pozbawienia wolności, jeżeli zostanie skazany przestępstwo włamania, stalking . Jeśli zostanie udowodnione mu posiadanie broni, może spędzić w więzieniu 12 lat.

