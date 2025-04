Elżbieta Zapendowska jest jedną z najbardziej szanowanych ekspertek muzycznych w Polsce. Od lat jest jurorką wielu programów typu talent show, gdzie ocenia słuch i umiejętności wokalne uczestników. Niestety, Zapendowska walczy z poważnymi problemami zdrowotnymi związanymi ze wzrokiem. Wygląda na to, że tak źle jeszcze nie było.

Elżbieta Zapendowska traci wzrok

Jak donosi „Twoje Imperium”, ekspertka cierpi na zaawansowaną jaskrę i zaćmę, które sprawiają że w niedalekiej przyszłości będzie niewidoma. Zapendowska zdążyła już jednak pogodzić się ze swoim losem i stara się żyć aktywnie mimo choroby.

Problemy ze wzrokiem mam od szóstego roku życia, a jestem już po siedemdziesiątce. Było oczywiste, że mój wzrok będzie coraz słabszy. Ale co mam z tym zrobić? Cały czas jeżdżę na warsztaty, prowadzę grupę dorosłych ludzi w domu kultury. I jestem w miarę szczęśliwa - zapewnia w wywiadzie

Dziennikarka „Twojego Imperium” w rozmowie z artystką zapytała, czy nie trzeba zorganizować jakiejś zbiórki pieniędzy, która mogłaby pomóc w leczeniu jej problemów ze wzrokiem. Zapendowska zdecydowanie odmówiła i odparła, że „zbiórka to chyba na trumnę”.

Nie można mi pomóc, mam genetyczną wadę wzroku, nic nie da się zrobić. Nie łudzę się. Szkoda pieniędzy, zachodu i w ogóle wszystkiego - podsumowała

Kim jest Elżbieta Zapendowska?

Elżbieta Zapendowska to ekspertka muzyczna, która wokalu uczyła m.in. taką ikonę muzyki jak Edyta Górniak. Sławę przyniósł jej występ w „Idolu”, gdzie zasiadała w jury. Ostatnio można było ją podziwiać w show „Must Be The Music”. W związku ze swoim stanem zdrowia Zapendowska nie przyjmuje już jednak nowych propozycji biznesowych i poświęca się rekonwalescencji.

