Córka Agnieszki Kaczorowskiej, Emilka, obchodzi już pierwsze urodziny, a my (i wielu fanów aktorki) przecieramy oczy ze zdziwienia, że ten czas tak szybko płynie. Aktorka pochwaliła się na swoim Instagramie uroczymi rodzinnymi zdjęciami z imprezy urodzinowej wyprawionej dla rocznej Emilki. Musimy przyznać, że same chętnie cofnęłybyśmy się nawet o kilkanaście lat, żeby brać w takiej udział...

Niestety nie wszyscy (jak zawsze) podeszli do urodzin małej Emilki z entuzjazmem. Jedna z obserwatorek Agnieszki Kaczorowskiej napisała bardzo nieprzyjemny komentarz, w którym zarzuca młodej mamie, że... robi wszystko pod publikę.

Małe tipi, urocze urodzinowe dodatki, a przede wszystkim ogromna świecąca cyfra 1 - może urodziny małej Emilki nie były zbyt huczne, ale w pewnością nadrabiały to wyjątkowymi dekoracjami. Jej rodzice też wyglądają na zdjęciach na wyjątkowo szczęśliwych.

Przy okazji Agnieszce Kaczorowskiej zebrało się na wspomnienia - to w końcu jej pierwszy rok jako mama. Co o nim pisze?

Nasze życie wywróciło się do góry nogi i zakochaliśmy się w naszej córeczce po uszy! Za nami rok niesamowitych doświadczeń, niezliczonej ilości wzruszeń i poznawania też siebie na nowo - w nowych rolach. Każdego dnia ta mała istota wiele nas uczy i daje nieopisaną radość życia. To był wspaniały, aczkolwiek intensywny rok... Natomiast był to bez wątpienia najlepszy rok naszego życia

- pisze w poście pod zdjęciem.