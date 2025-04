Mimo tego, co widać na ulicach, w Polsce wciąż obowiązuje nakaz zasłaniania ust i nosa w zamkniętych miejscach publicznych. Wchodząc do środków komunikacji miejskiej, sklepów lub urzędów musimy mieć na twarzy maseczkę albo chustkę. Nie każdy się do tego stosuje, co może być zagrożeniem i powodować szybsze rozprzestrzenianie się koronawirusa.

Głos w sprawie noszenia maseczek zabrała aktorka Olga Bołądź. Artystka jest zdania, że zachowanie ludzi jest nieodpowiedzialne i sprowadzi na nas kłopoty.

Ola Bołądź nawołuje do noszenia maseczek ochronnych

W jednym z ostatnich postów na swoim koncie na Instagramie aktorka opowiedziała o przebytej przez siebie podróży pociągiem. W trakcie przejazdu wielu pasażerów nie miała zasłoniętej twarzy. To poirytowało Bołądź.

Kochani ludzie, nie zapominajmy o noszeniu maseczek w pociągu, autobusie, samolocie. Dziś w zatłoczonym pociągu pełno ludzi podróżowało bez maseczek. Co przystanek leciał komunikat o obowiązku zakładania maski, konduktor też zwracał uwagę, a niektórzy nic sobie z tego nie robili - napisała

36-letnia aktorka jest zdania, że ignoranckie podejście do obostrzeń jest nieodpowiedzialne i może doprowadzić do tragedii. Nawet kiedy my czujemy się dobrze, możemy zarazić wirusem kogoś o słabszej odporności.

Nie kumam, czemu sami nie dbamy o nasze zdrowie i naszych najbliższych. Pomyślmy o pracownikach służby zdrowia, którzy od miesięcy ratują nas z narażeniem życia, o pacjentach, naszych kochanych bliskich, których nie możemy odwiedzić, o osobach starszych, których ten cholerny wirus może zabić. Było mi mega szkoda konduktora, który codziennie przez naszą głupotę naraża swoje zdrowie – zwróciła uwagę gwiazda

W swoim wpisie Bołądź przypomniała również o tym, że epidemia wciąż się nie skończyła, a wzrost liczby zakażeń może spowodować ponowne wprowadzenie rygorystycznych obostrzeń i obowiązkowej kwarantanny narodowej.

A jeśli mamy to gdzieś, to pomyślmy sobie o tym, czy znowu, na jesieni, kiedy spadnie nam odporność, chcemy mieć kolejny lockdown? - zapytała aktorka swoich obserwatorów

W komentarzach pojawiło się jednak wiele wypowiedzi osób, które nie zgadzają się z Bołądź i są zdania, że obowiązek noszenia maseczek jest zupełnie zbędny i godzi w wolność obywateli.

- Okropny post. Jesteś celebrytką i już się wypowiadasz. A może nie każdy wierzy jak baran w koronawirusa? - Ludzie powariowali. Nie każdy może nosić maseczkę. Dla niektórych to zabójstwo - Maskę noszą chorzy ludzie. Skończmy tę szopkę!

