Gwiazdy nie mają łatwego życia w internecie. Według niektórych fanów ich życie jest zbyt idealne i przyczynia się do kompleksów wśród ich obserwatorów. Z drugiej strony, jeśli popełnią błąd, który świadomie lub nie udostępnią na swoim Instagramie, od razu spływa na nich fala krytyki. To samo tyczy się niestety dzielenia codziennymi problemami - zawsze pojawia się mnóstwo głosów, że inni mają gorzej - bo przecież nie można mieć depresji, gdy ma się pieniądze.

Jeszcze gorzej mają żony bardziej znanych mężów, ponieważ, jak to ujął jeden z wykładowców Edyty Pazury, te jedynie ogrzewają się w ich blasku. Słowa tak rozwścieczyły gwiazdę, że ta postanowiła podzielić się komentarzem na ich temat na swoim Instagramie.

Edyta Pazura, żona Cezarego Pazury od lat mierzy się z krytyką skierowaną w swoją stronę. Bo jest za młoda dla swojego męża, bo jest niedobrą żoną, bo kolor włosów nie taki... Dziś pracuje jako menadżerka aktora. Po sugestii męża porzuciła studia prawnicze i zaczęła studiować marketing i zarządzanie. Z wykładem na studiach wiąże się też post Edyty Pazury. Usłyszała tam przykre słowa skierowanie między innymi do niej samej.

Na wykładzie okazało się, że spora część studentów (jak i sam wykładowca) mają niezbyt dobre zdanie na temat celebrytów. Nie tylko uważają, że paparazzi mogą robić celebrytom zdjęcia lub jest to w większości przypadków ustawka - przede wszystkim według słów prowadzącego żony gwiazdorów nie mają żadnych problemów, pracy, obowiązków, a jedyne, co robią, to odpoczywają w blasku sławy swoich mężów. Edyta Pazura nie przebierała w słowach, gdy komentowała te rewelacje.

Zapomniałam, że przecież my nie chorujemy, nie pijemy wódki, manna leci nam z nieba, dzieci są zawsze zdrowe, a dopiero po wschodzie słońca, przybieram postać człowieka. Nic nie robię cały dzień i jak to wykładowca powiedział: „Żony znanych tylko ogrzewają się w ich blasku”. O matko… Ile razy jeszcze to usłyszę: „ Ma bogatego Męża, to jest chudsza” „Ma znanego Męża, to pewnie nic nie robi” Oczywiście… Jak to moja przyjaciółka kiedyś powiedziała: „Podziwiam Cię. Nie dość, że zapierdzielasz z trójką dzieci na głowie, to i tak wszyscy myślą, że srasz diamentami”

- pisze na swoim Instagramie.