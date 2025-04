Protesty, które wybuchły po niesprawiedliwych i krzywdzącym dla kobiet wyroku Trybunału Konstytucyjnego, przejdą bez wątpienia do historii. Po raz pierwszy odbywają się nie tylko w dużych miastach, ale i w całej Polsce, a co najważniejsze - po raz pierwszy przyłącza się do nich tak wiele innych grup społecznych.

Wiele gwiazd opowiedziało się za protestami - i bez względu na swoje osobiste poglądy, wyraziło dla nich poparcie. Wiele jednak też uparcie milczy. Ich zachowanie jest ostro krytykowane przez inne celebrytki. Do tej ciszy ze strony niektórych osób publicznych, odniosła się między innymi Sara Boruc na swoim InstaStory.

Sara Boruc ostro o celebrytkach, które milczą w sprawie wyroku TK

Gwiazda nie przebierała w słowach - a i tak jest to spore niedomówienie. Trzeba jej przyznać jednak rację, ponieważ od osób publicznych często nie bez powodu wymaga się, by opowiedziały się po którejś ze stron, a przede wszystkim - wyraziły swoje poparcie w krytycznych dla społeczeństwa kwestiach. Sara Boruc nie wymieniła nikogo z nazwiska. Wiele osób jednak wie, o kim mówi.

fot. Screen Instagram @mannei_is_her_name

Sara Boruc mówi wprost - wstyd jej za to, że osoby z jej środowiska, również kobiety, zamiast wesprzeć innych w ich walce, wybierają ciszę. Zapowiada też, że nie chce dłużej obserwować poczynań takich osób, więc usuwa je ze swojego „Insta świata”.

Żona byłego bramkarza reprezentacji Polski udostępniła też wiadomość od fanki, która zarzuciła jej, że Sara Boruc nie wie, kto rzeczywiście ignoruje sytuację, a kto po prostu trzyma swoje poglądy poza Instagramem. Na to gwiazda odpowiedziała jej, że oczywiście chodzi o osoby publiczne.

Przecież ja nie mówię o prywatnych osobach, a publicznych, które potrafią godzinami pie*dzielić o szejku. A na to czasu brak? Błagam. To jest walka. Ale o reklamodawców - odpowiedziała jej Boruc.

