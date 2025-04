W sieci zawrzało, kiedy znana polska scenarzystka i pisarka Ilona Łepkowska skrytykowała wygląd Małgorzaty Trzaskowskiej. Kobieta uznała, że stylizacja niedoszłej pierwszej damy z wieczoru wyborczego była niechlujna, co mogło nie spodobać się Polakom. W obronie żony Rafała Trzaskowskiego stanęła stylistka Dorota Wróblewska, która doceniła jej naturalność. Nie omieszkała wbić przy tym szpilki Ilonie Łepkowskiej.

Wróblewska to znana stylistka i ekspertka ds. wizerunku, która na swoim koncie na Facebooku zabrała głos w sprawie wyglądu Małgorzaty Trzaskowskiej. Zdaniem ekspertki, żona polityka wyglądała bardzo naturalnie, a przez to autentycznie.

No to może się wypowiem jako „pani od mody”. Od lat zajmuje się budowaniem wizerunku, czyli strategią „marki”. Marką jest nie tylko firma, ale i człowiek. Każdy z nas jest marką. Nie ma nic gorszego niż bycie kimś, kim nie jesteśmy. Małgorzata Trzaskowska i jej fryzura. To prawda, nie widzimy przebrania i weselnej fryzurki. Na szczęście. Lekka, naturalna, swobodna fryzura. Stylizacja bez zadęcia i wielkich starań. Widać jest zmęczenie, napięcie i stres, który w tym przypadku jest naturalnym stanem. Osobiście wolę więcej naturalności niż fryzurę na pokaz z unoszącym się w powietrzu lakierem do włosów

- pisała w poście na Facebooku