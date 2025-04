Kinga Duda apeluje ze sceny: „Nikt nie zasłużył na nienawiść”. Internauci krytykują: „Powiedz to tatusiowi”

Słowa Kingi Dudy skierowane do Polaków podczas wieczoru wyborczego w Pułtusku wywołały wiele kontrowersji. Młoda prawniczka apelowała do rodaków, by nie szerzyć nienawiści do osób o odmiennych poglądach. Internauci wytknęli, że to właśnie, ich zdaniem, robi jej ojciec.