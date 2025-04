Dorota Szelągowska zmieniła stan cywilny. Dekoratorka wnętrz właśnie potwierdziła doniesienia, które od kilku miesięcy pojawiały się w mediach. Gwiazda stacji HGTV i jej partner wzięli sekretny ślub z dala od błysków fleszy fotoreporterów.

O tym, że Dorota Szelągowska wyszła za mąż mówiło się od jakiegoś czasu. Plotki podgrzała sama zainteresowana, kiedy w jednym z internetowym wpisów nazwała swojego partnera "mężem" . I choć fani domyślali się, że użycie tego słowa nie było przypadkowe, to dekoratorka wnętrz konsekwentnie milczała na ten temat. Teraz zabrała głos, jednoznacznie potwierdzając, że ślub faktycznie się odbył.