To już kolejna przykra wiadomość dla fanów najpopularniejszej telenoweli w Polsce. Zaledwie tydzień o swoim odejściu z serialu powiadomił Kacper Kuszewski, który od niemal 20 lat wcielał się w postać Marka Mostowiaka. Teraz poinformowano, że z „M jak miłość” odchodzi również Dominika Kluźniak.

Informacja o tym, że grająca postać Ewy Mostowiak, Dominika Kluźniak, nie będzie już występować w serialu, pojawiła się na oficjalnym profilu telenoweli. Dołączono do niej wspólne zdjęcie Kacpra Kuszewskiego i Dominiki Kluźniak.

Z oświadczenia wynika, że aktorka sama podjęła tę decyzję. Jednak w mediach pojawiły się spekulacje, że Dominika Kluźniak mogła zostaćzwolniona. Takie rozwiązanie rzekomo miałby być wygodne dla scenarzystów serialu, którzy nie musieliby dalej prowadzić postaci Ewy po odejściu jej męża Marka.

Na Instagramie serialu poinformowano, że małżeństwo Mostowiaków wspólnie zniknie z serialu. Ewa i Marek podejmą decyzję o wyjeździe za granicę w poszukiwaniu lepszego życia. Czy kiedykolwiek wrócą? Na ten moment nie wiadomo. Produkcja zapewnia jednak, że w przyszłości nie wyklucza powrotu aktorów.