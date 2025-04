Meghan Markle jest obecnie niekwestionowaną ulubienicą brytyjskich mediów. Choć świeżo upieczona księżna Sussex budzi skrajne opinie - jedni się nią zachwycają, a inni wytykają jej wpadki - to nikt nie ma wątpliwości, że popularność księżnej Meghan rośnie. Ogromne zainteresowanie nową członkinią brytyjskiej rodzin królewskiej sprawiło, że nieco w cień została odsunięta dotychczasowa ulubienica mediów. Czy księżna Kate ma żal do Meghan?

Reklama

Emocjonalny komentarz Anny Lewandowskiej po porażce Polaków! "Jak każda żona..."

Kate i Meghan mają konflikt?

O rzekomym braku sympatii między księżna Kate a Meghan Markle pisało się jeszcze przed royal wedding. Jednak w czasie ślubu, komentatorzy zwrócili uwagę na piękny gest Kate wobec Meghan. Żona księcia Williama, która tego dnia po raz pierwszy pojawiła się publicznie, od momentu narodzin księcia Louisa, założyła suknię, w której była już widziana dwa razy wcześniej. Ponoć księżna zrobiła to celowo, by nie odwracać uwagi od panny młodej. Wtedy wiele wskazywało na to, że relacje Kate i Meghan uległy ociepleniu. Jednak najnowsze doniesienia z Wielkiej Brytanii wskazują na coś zupełnie innego...

Przeczytaj na kolejnych stronach!

Reklama

Przeczytaj:

Meghan Markle znów na językach! Kolejna wpadka czy... genialny trik księżnej?

„Zawsze byłam w biegu, ale okazało się, że muszę coś zmienić”. Alżbeta Lenska wyznaje, jak zmienił ją tętniak