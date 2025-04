Przed polską reprezentacją jeszcze jeden mecz na Mistrzostwach Świata w Piłce Nożnej w Rosji. W czwartek (28.06) biało-czerwoni zmierzą się z Japończykami. Po dwóch przegranych - z Senegalem i Kolumbią - dla Polaków będzie to już tylko mecz o honor. Choć wielu twierdzi, że o... pietruszkę. Bez względu na wynik, piłkarze z pewnością nie stracą na wstępie na mundialu. FIFA przewidziała dla wszystkich drużyn ogromne wynagrodzenia.

Ile piłkarze dostaną za mundial w Rosji?

FIFA przygotowała premier dla wszystkich reprezentacji, biorących udział w mundialu. Na ten cel przeznaczono aż 400 milionów dolarów. Najwięcej, bo aż 38 milion trafi do zwycięzców turnieju. Zdobywcy drugiego miejsca wzbogacą się o 28 milionów. Za trzecie miejsce przysługują 24 miliony, a za czwarte - 22. Jednak nie trzeba dojść tak daleko, by otrzymać premię od FIFY. Ogromne pieniądze, bo aż 12 milionów, trafią do każdej drużyny, której uda się wyjść z grupy. Ale ponieważ Polaków już to nie dotyczy, sprawdźmy, na ile nasi reprezentanci mogą liczyć za sam udział.

Źródło: businessinsider.com.pl, sport.pl

