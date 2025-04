1 z 4

Ślub Dominiki Gwit i Wojciecha Dunaszewskiego odbył się w lipcu tego roku. Krótko po uroczystości, para wybrała się w romantyczną podróż poślubną. Czy zaledwie po trzech miesiącach od zawarcia związku małżeńskiego, przyszła pora na dziecko? Okazuje się, że aktorka jest już gotowa, aby zostać mamą!

Oczywiście chcemy mieć dziecko i mam nadzieję, że nastąpi to jak najszybciej. Na razie musimy ochłonąć po ślubie, podróży poślubnej i już zdążyliśmy wrócić do pracy. Należę do osób, które wszystko planują, gdy tylko mogą to zrobić. Więc jeśli chodzi o dziecko, to chcę najpierw przygotować się: emocjonalnie, psychicznie i zawodowo i dopiero wtedy chcę zajść w ciążę. Mam nadzieję, że nie będę musiała czekać 10 lat, chciałabym szybciej

- powiedziała Dominika Gwit w rozmowie z „Vivą”.