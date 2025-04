Ślub Dominiki Gwit i Wojciecha Dunaszewskiego odbył się w lipcu tego roku. Choć od tego czasu minęły cztery miesiące, to wiele wskazuje na to, że małżonkowie nadal przeżywają poślubną sielankę. Najnowsze zdjęcie na Instagramie Dominiki Gwit najlepiej o tym świadczy!

Dominika Gwit opublikowała na Instagramie zdjęcie z bukietem świeżych kwiatów. W opisie zdradziła, że kwiaty są prezentem od męża. Z jakiej okazji? Bez okazji! Wojciech Dunaszewski podarował swojej żonie prezent bez powodu, czym... wzbudził zazdrość wśród fanek swojej ukochanej.

Po postem pojawiło się mnóstwo komentarzy internautek, które nie kryją, że ich partnerzy rzadko zdobywają się na podobne gesty.

- Taki Mąż to skarb!

- Chyba muszę pogonić mojego męża, bo ostatnio kupił mi wrzosy, ale do sadzenia...

Przypomnijmy, że Dominika Gwit wyszła za mąż za Wojciecha Dunaszewskiego 7 lipca 2018 roku. Data ślubu do końca była utrzymywania w tajemnicy. Fani aktorki dowiedzieli się o wszystkim dopiero po fakcie. Mąż Dominiki Gwit jest montażystą. Para poznała się podczas pracy nad spektaklem, w którym grała Dominika. W czerwcu 2017 roku Wojciech Dunaszewski oświadczył się swojej ukochanej. Natychmiast ruszyły przygotowania ślubne.

Zakochanych połączyła nie tylko wielka miłość, ale również podobne doświadczenia w walce o szczupła sylwetkę. Wojciech Dunaszewski, podobnie jak jego żona, ma na swoim koncie spektakularną utratę wagi. W przypadku Dominiki Gwit efektu nie udało się utrzymać. Gwiazda zawsze podkreśla, że jej mężowi to nie przeszkadza.

Przy Wojtku czuję się seksowną, atrakcyjną kobietą. Dla mnie miłość to poczucie bezpieczeństwa (...) Uważam, że gdybym nie doświadczyła tego wszystkiego, co przez ostatnie lata - dramatycznej walki z nadwagą, która, jak wiele razy wcześniej, skończyła się efektem jojo, zmiany sposobu myślenia o sobie i swoim ciele - pewnie nasz związek by się nie udał

- wyznała w rozmowie z magazynem „Gala”.