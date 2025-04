Dominika Gwit nie ma łatwego życia! Aktorka jest bacznie obserwowana przez dziennikarzy, internautów i... hejterów. Każde jej publiczne wyjście jest odnotowywane i komentowane. Ostatnio obiektem dyskusji stała się długa, żółta suknia gwiazdy. Padły gorzkie słowa krytyki. I jest odpowiedź!

Stylizacje Dominiki Gwit

Dominika Gwit pojawiła się na pokazie mody projektantki Marty Banaszak. Tego wieczoru miała na sobie luźną, utrzymaną w stylu boho kreację w modnym odcieniu żółtego. Na Instagramie przyznała, czuje się w niej bosko. Stylizacja nie wszystkim jednak przypadła do gustu. Internauci zarzucali aktorce, że sukienka nie pasuje do jej figury i niepotrzebnie dodaje kilogramów.

Dominika Gwit odniosła się do tych zarzutów. Co odpowiedziała hejterom? Przejęła się krytyką? Sprawdź na następnej stronie! Przy okazji zrobiliśmy przegląd stylizacji aktorki. Próżno wśród nich szukać wyszczuplającej czerni, nudnej klasyki czy... wystającej spod ubrania bielizny modelującej. Dominika Gwit nosi się jak chce i robi to dobrze!

