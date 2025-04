Styl boho to inaczej estetyka bohemy artystycznej. Łączy inspiracje modą hippie, etniczną, a także inspiracje vintage i retro. To trend ponadczasowy, który nigdy nie wychodzi z mody. Jest eklektyczny i swobodny, przez co kojarzy się głównie z latem, festiwalami i wakacyjnym luzem. Często pojawia się w casualowej modzie ulicznej, lecz ma również swoją elegancką odsłonę.

Reklama

Spis treści:

Bohema to inaczej cyganeria artystyczna, którą cechuje swoboda, otwartość oraz poszukiwanie inspiracji w modzie etnicznej i orientalnej. Mnogość kolorów, lekkość tkanin, kwiatowe wzornictwo, drewniane i zamszowe dodatki - to najważniejsze elementy stylu boho. Ma być oryginalnie, eklektycznie, ale również bardzo wygodnie.

Cechy charakterystyczne stylu boho

Naturalne tkaniny i materiały np. len, skóra, drewno.

np. len, skóra, drewno. Frędzle, pióra - motywy orientalne oraz indiańskie przeplatają się w stylu boho.

- motywy orientalne oraz indiańskie przeplatają się w stylu boho. Luźne fasony ubrań - różnego rodzaju narzutki, kimona, obszerne sukienki i spodnie z szerokimi nogawkami np. dzwony w stylu lat 70.

- różnego rodzaju narzutki, kimona, obszerne sukienki i spodnie z szerokimi nogawkami np. dzwony w stylu lat 70. Koronki i przezroczystości - najlepiej w przygaszonych kolorach np. pudrowego różu lub beżu w stylu vintage.

- najlepiej w przygaszonych kolorach np. pudrowego różu lub beżu w stylu vintage. Denim - jeansowe kurtki, kamizelki, spodnie, a także długie spódnice i sukienki. Najchętniej sprawiające wrażenie znoszonych, spranych.

- jeansowe kurtki, kamizelki, spodnie, a także długie spódnice i sukienki. Najchętniej sprawiające wrażenie znoszonych, spranych. Buty z naturalnych materiałów - skórzane sandały, espadryle - płaskie lub na koturnie.

- skórzane sandały, espadryle - płaskie lub na koturnie. Dodatki : kapelusze, opaski, wianki, koszyki, paski, rzemyki, kwiaty, naszyjniki, bransoletki, kolczyki.

: kapelusze, opaski, wianki, koszyki, paski, rzemyki, kwiaty, naszyjniki, bransoletki, kolczyki. Okulary przeciwsłoneczne - najlepiej lenonki, okulary pilotki lub lustrzanki.

- najlepiej lenonki, okulary pilotki lub lustrzanki. Naturalne fryzury - luźne modne upięcia, sploty (np. warkocze), swobodne fale itp.

Kolory i wzory stylu boho

Etniczne i orientalne printy - mogą przeplatać się motywy ludowe z różnych regionów świata. Im większy miszmasz wzorów, tym lepiej.

- mogą przeplatać się motywy ludowe z różnych regionów świata. Im większy miszmasz wzorów, tym lepiej. Intensywne lub przygaszone kolory - w zależności od oczekiwanego efektu: wyrazistego lub stonowanego. Najchętniej wybierane to: żółty, pomarańczowy, brązowy, beżowy, a także różne odcienie fioletu.

- w zależności od oczekiwanego efektu: wyrazistego lub stonowanego. Najchętniej wybierane to: żółty, pomarańczowy, brązowy, beżowy, a także różne odcienie fioletu. Kwiatowe desenie - na sukienkach, bluzkach, spódnicach, a także dodatkach.

Styl boho może być noszony przez cały rok. Największą popularnością cieszy się latem, kiedy chętnie zakładamy zwiewne, długie sukienki, espadryle i koszyki z wikliny zamiast torebek.

Można po niego sięgać również w czasie chłodniejszych pór roku. Jesienią i zimą doskonałym uzupełnieniem będą modne botki i kozaki, futrzane kurtki i kamizelki oraz wełniane dodatki.

Na co dzień

Stylizacje w stylu boho można komponować z dużą swobodą. Przygotowując zestawy ubrań nie trzeba kierować się żadnymi konkretnymi zasadami. Przeciwnie - można je łamać. Dozwolone jest łączenie pozornie niepasujących do siebie wzorów i kolorów.

Do pracy

Boho jest stylem casualowym, lecz ma również swoją elegancką wersję. Jeśli z wyczuciem zestawisz ubrania, możesz go nosić nawet do pracy. Kolorowe, wzorzyste ubrania urozmaicą biurowy mundurek.

Na przykład ołówkowa spódnica w etniczne wzory będzie świetnie wyglądała z klasyczną białą bluzką i szpilkami. Z kolei sukienka w kwiaty w połączeniu z czarną marynarką i kozakami zada szyku nawet na ważnym spotkaniu.

Ważne są również dodatki w postaci dużych torebek, szerokich pasków, kolczyków, bransoletek czy naszyjników, które stanowią genialne dopełnienie całości.

Sukienki w stylu boho

Najlepiej sukienka maxi, z dużą ilością falban, zdobień, wzorów. Zwiewne, luźne i szalenie kobiece. Noś je z sandałkami, espadrylami, trampkami lub w eleganckim wydaniu - z butami na wysokich obcasach.

Torebki

Idealnie jeśli zrobione są z naturalnych materiałów: wikliny, trawy, juty lub skóry. Mogą mieć formę koszyków lub tkanych siateczek.

Biżuteria

Ta w stylu boho wykonana jest z rzemyków, piórek, koralików oraz skóry. Dobrze sprawdza się również biżuteria z motywami orientalnymi np. florystycznymi ornamentami. Nosimy ją w dużych ilościach! W tym sezonie szczególnie na topie jest biżuteria z muszelek. Popularne są bransoletki na kostkę.

Treść artykułu została pierwotnie opublikowana 24.07.2019

Kwieciste sukienki czy może bardziej sportowy styl? Czegokolwiek szukasz, kupisz to taniej, wykorzystując do 50 style kod rabatowy!

Reklama

Czytaj także:

Scrunchie - co to jest? Modny dodatek do włosów wrócił do łask

Sukienki w kwiaty - kobiece i ponadczasowe. Z czym je nosić, by wyglądać stylowo?

Spodnie z wysokim stanem - jak je nosić? Poznaj 4 najważniejsze zasady