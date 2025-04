Doda pochwaliła się na swoim Instagramie zdjęciami mieszkania, które wystawia na sprzedaż. To 135-metrowy apartament na warszawskim Górnym Mokotowie, którego cena opiewa na skromne... 1,5 miliona złotych. Jak mówi sama artystka, to mieszkanie nie jest dla każdego - i wbrew pozorom nie chodzi tu tylko o jego wygórowaną cenę.

Doda sprzedaje mieszkanie w Warszawie. Fankom się nie podoba

Pod postem, w którym piosenkarka prezentuje wnętrza swojego warszawskiego lokum rozgorzała prawdziwa burza. Frontów jest kilka. Jedni uważają, że mieszkanie jego przepiękne, a jego kolory „bardzo poprawiają humor”. Inni są zdania, że to nie dobry gust, a „straszna pstrokacizna” i nie wzięliby tego mieszkania nawet na darmo. Jeszcze inni z kolei krytykują sam pomysł ogłaszania sprzedaży przez gwiazdę na Instagramie.

Tu dostaje się Dodzie za wszystko: od ceny za metr kwadratowy (według obliczeń jednego z fanów to ponad 11 tysięcy), przez określanie mieszkania jako położonego w centrum Warszawy, nazywanie widoku z okna warszawskim Manhattanem, a w końcu kończąc na tym, że piosenkarka „ma za dużo pieniędzy i nie ma co robić, więc z nudów pokazuje wszystko”. O co właściwie tyle szumu?

Wnętrza robią zdecydowanie duże wrażenie, ale spodobają się raczej koneserom eklektycznego stylu i osobom, które nie stronią od łączenia barw i różnych elementów wystroju. Nie da się ukryć, że mieszkanie ma w sobie to coś! Chociaż same nie wiemy, czy wytrzymałybyśmy w tak wielobarwnym wnętrzu (równie oryginalnym co jego właścicielka), nadal pozostaje pytanie - czy piosenkarce należała się aż taka krytyka?

Według mnie tragiczne, ciasne klitki i te kolory...

Masakra, wstawiać takie ogłoszenie na Insta... Widocznie nie królowa, nie wielka gwiazda, skoro sama sprzedażą musi się zająć, bo nazwisko na wysoką cenę nie wpływa...

No ja osobiście nawet za darmo nie chciałabym tego mieszkania. Straszna pstrokacizna...

Nie brakuje jednak też fanów tego eklektycznego stylu aranżacji wnętrz. Trzeba przyznać, że w takich pomieszczeniach nie dałoby się nudzić...

