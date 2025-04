Agnieszka Kaczorowska od momentu urodzenia dziecka bardzo chętnie dzieli się ze swoimi fanami szczegółami ze swojego życia. Pokazuje swoje rodzinne podróże, dzieli się zabawnymi historiami, wspólnymi zabawami, spacerami i pięknymi widokami z wakacji. Śledzi ją ponad 350 tysięcy ludzi, stawia więc mocną granicę w swoim życiu, by nie pokazywać za dużo.

Nie wszystkim jej fankom się to jednak podoba. Szczególnie jednego widoku łakną najbardziej, jednak aktorka i tancerka nie ma zamiaru się nim dzielić. Ten temat powraca cyklicznie na Instagramach wielu polskich gwiazd. Fanki po raz kolejny skrytykowały fakt, że... Agnieszka Kaczorowska nie pokazuje twarzy swojej córki, Emilki.

Agnieszka Kaczorowska skrytykowana przez fanki

Niektórym użytkowniczkom Instagrama bardzo nie podoba się to, że chociaż Kaczorowska chętnie opowiada o swoim życiu, do tej pory wstawiała zdjęcia, na których Emilka jest jedynie ustawiona tyłem lub bokiem. Fanki zarzucają aktorce hipokryzję i zastanawiają się, po co w ogóle pokazuje dziecko, skoro nigdy nie pokazuje jego twarzy?

Co tu dużo mówić, większość fanek naprawdę nie przebiera w słowach. Aż ciężko uwierzyć, że decyzja rodzica o tym, czy pokazywać twarz dziecka, czy nie, może wywołać aż takie emocje u postronnych osób.

Tylko czemu pokazujesz dziecko od tyłu? Albo w ogóle nie pokazuj, albo pokaż jak Joanna Krupa! A tak to jakaś beznadzieja Pani Agnieszko z Klanu! - pisze jedna z użytkowniczek w komentarzu.

Wiele gwiazd decyduje się nie pokazywać twarzy swoich dzieci. Są to między innymi Anna Lewandowska, Katarzyna Zielińska, Kasia Tusk, Marta Żmuda Trzebiatowska czy Małgorzata Kożuchowska. Wiele gwiazd postanawia też nie ukrywać dzieci na portalach społecznościowych. Swoim rodzinnym życiem w pełni dzielą się Małgosia Rozenek-Majdan, Agnieszka Sienkiewicz i wspomniana w komentarzu Joanna Krupa.

Każda z tych decyzji jest osobista i jeśli ktoś decyduje się chronić prywatność swojego maleństwa, wszyscy powinniśmy to uszanować. Zdjęcia, które wstawiają, są zgodne z ich przekonaniami - niekoniecznie z tym, czego oczekują losowe osoby w internecie.

