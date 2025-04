Szczupłej i zdrowej sylwetki mogłaby pozazdrościć Dodzie niejedna dwudziestolatka. Nogi do samego nieba, wąska talia i delikatnie zarysowane mięśnie to figura, która marzy się niejednej z nas. Co takiego robi piosenkarka, że udaje się jej utrzymać idealny wygląd? Swoim sekretem podzieliła się na Instagramie. Okazuje się, że to nie tylko zasługa diety i ćwiczeń, ale przede wszystkim ogromnej dozy samodyscypliny...

Sekret szczupłej sylwetki Dody

Sport płynie w żyłach wokalistki - i to dosłownie! Jej ojciec, Paweł Rabczewski, był olimpijczykiem - w 1980 roku zajął 6. miejsce w podnoszeniu ciężarów. Nie ma co się dziwić, że od najmłodszych lat Doda także była związana ze sportem. Mało kto wie, że była medalistką w biegu na 100 metrów oraz skoku w dal. Ukończyła też szkołę sportową i jak sama mówi, sport ma wpojony od małego.

Dobre nawyki zostały jej do dzisiaj. Higiena życia, wysiłek, konsekwencja oraz samodyscyplina - to jej sposób na zdrowy wygląd i idealną figurę. Nawet podczas pracy nad swoim nowym filmem piosenkarka stara się znaleźć co najmniej godzinę w tygodniu na ćwiczenia, które w połączeniu z odpowiednią dietą dają genialne rezultaty.

Jak dokładnie wygląda dieta wokalistki? 15 lat temu zrezygnowała z cukru. 6 lat temu całkowicie odstawiła nabiał, a od 3 bardzo mocno ogranicza alkohol oraz mięso z wyłączeniem ryb.

Mi nie daje satysfakcji kiedy zjem fastfood, mi daje satysfakcję kiedy tego nie zrobię. Taka już jestem. I nie, nie czuje żadnych wyrzeczeń, jedyne co czuję, to dumę - pisze na swoim Instagramie.

Fanki podpytują Dodę, co je, gdy ma ochotę na słodycze. To w końcu bardzo naturalna zachcianka! Piosenkarka zdradziła, że wtedy bardzo chętnie sięga po owoce lub gorzką czekoladę słodzoną ksylitolem.

Nie wszystkim fankom Dody jednak przypadła do gustu jej figura. Jedna z użytkowniczek Instagrama pisze w komentarzu:

To już niestety nie jest kobiece, zagalopowałaś się. No, chyba że planujesz zawodowo występować w fitness i naśladować Rabczewskiego.

Nie trzeba było długo czekać na równie uszczypliwą odpowiedź piosenkarki.

Dla ciebie pana Rabczewskiego. ... Po 71-letniej kobiece oczekiwałabym więcej kultury - odpisała Doda w następnych komentarzach.

Trzeba przyznać, że taka samodyscyplina i hart ducha to nie jest coś, co spotyka się w ludziach często. Na szczęście zdrowy styl życia Dody jest nie tylko podziwiany, ale i chętnie naśladowany przez fanki. Nie brakuje komentarzy o tym, że to właśnie piosenkarka zmotywowała kogoś do odstawienia alkoholu, ograniczenia białego cukru, mięsa czy też nabiału.

