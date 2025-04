Bywają takie dni, że nawet idealnie dobrany do koloru cery podkład potrafi spędzić nam sen z powiek. Warzy się, ściera i zupełnie nie chce współpracować. Co wtedy zrobić? Makijażystka Magdalena Pieczonka uważa, że w większości przypadków wynika to z naszych błędów.

Tych przy nakładaniu podkładu popełniamy naprawdę wiele. Wiemy, jakie są najczęstsze i co zrobić, by wyeliminować je ze swojej makijażowej rutyny.

Co zrobić, gdy podkład się ściera lub warzy?

Wiele kobiet zapomina, że przy doborze podkładu powinno zwracać się uwagę nie tylko na odcień, ale i formułę. Niektóre podkłady, na przykład te z zawartością tlenku cynku lepiej sprawdzą się przy skórze problematycznej i tłustej. Inne, z nawilżającymi składnikami są przeznaczone do skóry suchej.

Kolejnym błędem jest niewłaściwa pielęgnacja przed nałożeniem makijażu. Nałożenie kremu o tłustej konsystencji może sprawić, że już na etapie aplikacji podkładu zauważysz, jak bardzo nie chce współpracować. Sprawi on też, że podkład nie stopi się ze skórą i będzie się ścierał w dalszej części dnia.

Pamiętaj, że przed makijażem trzeba bardzo dobrze przygotować skórę - szczególnie, jeśli będziesz go miała na twarzy cały dzień. Wybieraj lekkie, naturalne kosmetyki, a silikonowe bazy, które mają tendencję do zapychania porów, zostaw na większe okazje.

