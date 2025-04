Córka zmarłej przed laty Anny Przybylskiej i Jarosława Bieniuka w rozmowie z dziennikarką Party.pl przyznała, że jest zadowolona z uzyskanego na maturze wyniku. Nastolatka zdawała egzamin z języka polskiego na poziomie rozszerzonym, z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym i matematykę na poziomie podstawowym.

18-latka zdradziła, że robi sobie tzw. „gap year", a więc roczną przerwę w edukacji. W tym czasie zobaczymy Oliwię w kolejnej edycji popularnego show „Taniec z Gwiazdami". Na studia Bieniuk wybiera się dopiero za rok. I będzie to na pewno kierunek humanistyczny, ponieważ w przedmiotach ścisłych młoda gwiazda nie czuje się zbyt dobrze.

Czy nastolatka zamierza iść śladami swojej mamy i chce zostać aktorką? Przypomnijmy, że Oliwa ma już za sobą aktorski debiut. Mogliśmy ją zobaczyć w filmie Daniela Rusina „Reżyser Życia". Czy w związku z tym, nastolatka myśli nad studiami aktorskimi?

Chciałabym pójść w stronę aktorstwa. No, ale wiadomo, te egzaminy do szkoły aktorskiej są trudne i wymagają dużego poświęcenia i nauki, więc muszę się dobrze przygotować do egzaminów wstępnych.

-przyznała córka Przybylskiej i Bieniuka.