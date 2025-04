Oliwia Bieniuk jest córką nieżyjącej aktorki Anny Przybylskiej i Jarosława Bieniuka. Choć nastolatka na razie skupia się na nauce, to postawiła już swoje pierwsze kroki w show-biznesie, biorąc udział w kampanii reklamowej jednej z marek odzieżowych. Wielu już teraz wróży jej wielką karierę! Na razie Oliwia Bieniuk z powodzeniem prowadzi swój profil na Instagramie. Ostatnio zmieniła się nazwa jej konta, co dało do myślenia obserwatorom.

Ile lat ma Oliwia Bieniuk?

Do tej pory profil Oliwii Bieniuk nazywał się „o.liwia_b.ieniuk”. Od niedawna konto nosi nazwę „oliwia18bieniuk”. Fallowersi Oliwki zwrócili uwagę na liczbę „18”, która pojawiła się między imieniem i nazwiskiem początkującej modelki.

Zakładając konta w mediach społecznościowych, wiele osób korzysta z podobnego wzoru, w którym liczba wskazuje na wiek. Córka Anny Przybylskiej i Jarosławia Bieniuka ma dopiero 15 lat. Za miesiąc będzie świętować 16. urodziny. Pojawiły się domysły, że Oliwia chciała celowo dodać sobie lat i zasugerować swoim obserwatorom, że jest już pełnoletnia.

Czy taka jest prawda? Niekoniecznie. Warto wspomnieć, że Oliwia Bieniuk urodziła się 18 października 2002 roku. Być może zatem liczba „18”, która pojawiła się w nazwie jej konta to nawiązanie do daty urodzin. A może to po prostu szczęśliwa liczba nastolatki?

Bez względu na to, jaki był zamiar Oliwii, powinna pamiętać, że będąc osobą rozpoznawalną, musi szczególnie uważać, co publikuje w mediach społecznościowych. Portale plotkarskie śledzą każdy jej krok, a nawet najdrobniejsza wpadka czy nieścisłość zostaną natychmiast zauważone.

