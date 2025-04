Od czasu śmierci aktorki Anny Przybylskiej, media od czasu do czasu przypominają, co dzieje się z jej dziećmi. Szczególnie z córką gwiazdy, Oliwią Bieniuk, która zaczyna właśnie karierę aktorską. 17-latka wzięła ostatnio udział w swoim pierwszym projekcie filmowym. Po latach życia bez mamy, opowiedziała w szczerym wywiadzie, co Anna Przybylska myślałaby o jej poczynaniach i czy mogłaby liczyć na wsparcie mamy w karierze.

W rozmowie z „Vivą” Oliwia Bieniuk opowiedziała, czy zamierza iść w ślady mamy i zostać zawodową aktorką, a także czy wiąże z branżą filmową swoją przyszłość.

Młodziutka gwiazda zdradziła też, że nie wie, czy jej mama poparłaby wybór ścieżki aktorskiej przez córkę. Kiedy Przybylska zmarła, Oliwia była za mała, by rozmawiać z mamą o przyszłości i planach zawodowych.

Nie wiem jednak, czy mama, gdyby żyła, byłaby zadowolona z mojej decyzji. Nie wiem nawet, kim według niej miałabym zostać w przyszłości. Nigdy o tym nie rozmawiałyśmy. Ale przecież nie ma nic złego w tym, że spełniam swoje marzenia. Być może naprawdę ma się to w genach? W każdym razie chodzę do liceum, do klasy o profilu teatralno-filmowym. W tej samej szkole uczyła się moja mama. A w pierwszej klasie zagrałam w krótkiej etiudzie, której tematem były depresja i handel ludźmi. W tym filmiku zagrałam dziewczynę chłopaka, który miał jechać do Niderlandów do pracy i tam go porwali. A gdy ja dowiedziałam się o tym, musiałam zagrać wielki smutek

- opowiedziała