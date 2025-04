Wiele par z programu „Rolnik szuka żony” zyskało w mediach społecznościowych ogromną popularność. Fani śledzą ich losy jeszcze długo po zakończeniu emisji programu, sprawdzając, jak rozwijają się relacje zawiązane na antenie.

Jedną z popularnych par z 7. edycji programu są Marta Paszkin, prawniczka z Warszawy i Paweł Bodzianny, czyli właśnie poszukujący miłości rolnik. Zakochani szybko znaleźli wspólny język, planują wspólne mieszkanie i występują w tanecznym show „Dance Dance Dance”.

Marta ma córkę w wieku szkolnym z poprzedniego związku. I chociaż dziewczynka jest oczkiem w głowie swojej mamy, na próżno szukać zdjęć dziecka w mediach społecznościowych prawniczki. Dlaczego zdecydowała się nie pokazywać córeczki?

Ja myślę, że ona sama sobie zadecyduje kiedyś, czy chce się pojawiać w mediach. To jest jej prawo do prywatności. Na to jest odpowiedni czas i to ona musi podjąć decyzję

- wyjaśniła Paszkin