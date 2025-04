„Gogglebox - przed telewizorem” od 2014 roku króluje na antenie TTV. W formacie uczestnicy oglądają inne programy telewizyjne i komentują je, często ze swoimi bliskimi. Wielu bohaterów show stało się już niemal celebrytami, a widzowie niesamowicie się z nimi zżyli.

Jedną z bardzo lubianych postaci w programie jest Izabela Zeiske, którą fani kochają za ciepło, dobrą energię i zaraźliwy uśmiech. W „Gogglebox” występuje ona najczęściej z synem. Niestety, w żadnym odcinku nie pojawił się jej ukochany mąż, którego Zeiske często pokazuje na swoim koncie na Instagramie. Dlaczego nie zadebiutował jeszcze na antenie?

Mój mąż bardzo ceni słowa i raczej słucha. Gdybyśmy razem komentowali w programie, byłoby to monotonne, bo ja bym ciągle mówiła, a on by słuchał, słuchał i od czasu do czasu miał „strzał”

- podsumowała Izabela