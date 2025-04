Andrzej Piaseczny nie jest zbyt wylewny w wywiadach i rzadko zagłębia się w tematy związane z jego życiem prywatnym. Jednak czasem uda się coś wyciągnąć od wokalisty. Piasek zawsze podkreślał, jak ważne są dla niego rodzinne relacje, zwłaszcza z rodzeństwem. Teraz wyjawił sekret dotyczący obrączki, którą nosi na palcu.

Reklama

„Dzięki niej zrozumiałam, jaki jest największy sens w życiu”. Anna Lewandowska o miłości do córki – tak intymnie jeszcze nie było

Andrzej Piaseczny zawsze miał dobry kontakt ze swoimi rodzicami i rodzeństwem – starszym bratem Krzysztofem i młodszą siostrą Barbarą.

„Jedno z najprzyjemniejszych wspomnień? Mam może pięć lat. Jest niedziela, ojciec nie idzie do pracy. Wyskakujemy z bratem z łóżek i biegniemy do sypialni rodziców. Baraszkujemy, przytulam się do taty, czuję zapach jego skóry” – czytamy wspomnienia wokalisty na portalu Viva.pl.

Gdy Andrzej Piaseczny dorósł, jego relacje z ojcem ochłodziły się na jakiś czas. Potem wszystko się zmieniło, gdy jego tata zachorował na raka. „Jego choroba zbiegła się z moim pierwszym sukcesem, czyli nagraniem płyty z Robertem Chojnackim. Nigdy nie odbyliśmy z tatą długiej, ważnej rozmowy o życiu. Przed śmiercią tata zdążył mi powiedzieć, że jest ze mnie dumny” – wyznał wokalista w jednym z wywiadów dla „Twojego Stylu”.

Obrączka, którą Piasek długo nosił na palcu po odejściu taty, to symbol więzi z ojcem.

„Wierzę, że kiedyś się spotkamy po tamtej stronie” – wyznał.

Wokalista zaopiekował się wtedy mamą i siostrą, nie chciał, żeby czuły się opuszczone.

Na pewno dziś Piaskowi wciąż brakuje taty. Super, że wokalista utrzymuje taki dobry kontakt z mamą i rodzeństwem i dba o relacje rodzinne.

Czytaj też:

Reklama

Ewa Chodakowska poprowadzi popularny program śniadaniowy w dużej stacji! Znamy szczegółyEmmanuel Macron ukrywa odmienną orientację seksualną? Wracają plotki o homoseksualizmie prezydenta Francji