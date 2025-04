Przyzwyczaiła Polki do wpisów motywujących do ćwiczeń i aktywności fizycznej, do tego, że zawsze można liczyć na jakiś zdrowy przepis na jej blogu. Tym razem jednak Anna Lewandowska otworzyła się i przy okazji walentynek postanowiła podzielić się ze swoimi fankami intymnymi przemyśleniami o miłości i o tym, co nadaje jej życiu sens. Warto poświęcić chwilę, by zapoznać się z jej wpisem.

„Istnieją różne rodzaje miłości” – tymi słowami zaczyna. Ania Lewandowska pisze o tym, czym dla niej jest w ogóle to uczucie, o miłości do partnera, do siebie, do pasji. Jednak najlepsze zostawia na później – w drugiej połowie wpisu Ania poświęca najwięcej miejsca na wyznanie dotyczące jej relacji z córką i tego, jak urodzenie Klary wpłynęło na jej życie i wyznawane wartości.

Chcecie poznać najlepsze części wpisu Ani Lewandowskiej? Cytaty pod kolejnymi zdjęciami w galerii.

