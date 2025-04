1 z 4

Tuż przed wyborami prezydenckimi we Francji, Emmanuel Marcon był pod ostrzałem mediów. Paparazzi śledzili go, licząc na dowód, potwierdzający doniesienia o homoseksualizmie kandydata na najwyższy urząd w kraju. Nie udało się. Mimo to, afera zostawiła piętno na małżeństwie Marconów, którego skutki odczuwalne są do dziś.

On nie rozumie, że ja do tego wracam

- powiedziała Brigitte Marcon na łamach publikacji Państwo Macron.

Żona Emmanuela Marcona na swój sposób starała się walczyć z publikacjami mediów. W 2016 roku udzieliła dwóch szczerych wywiadów na temat związku z (wtedy) przyszłym włodarzem Francji. Wyglądało na to, że są szczęśliwym, zgodnym małżeństwem, w którym nie brakuje czułości i intymności.