Mikołaj Roznerski, dobrze znany widzom serialu „M jak miłość”, niedawno pochwalił się zdjęciami z planu „8 rzeczy, których nie wiecie o facetach”. To oznacza, że będzie kontynuacja słynnego filmu „7 rzeczy, których nie wiecie o facetach”.

Mikołaj Roznerski o zdradzie

Bohater, w którego postać wciela się Mikołaj Roznerski to Tomasz, pracownik korporacji. Szczegółów na temat fabuły nowej części filmu nie znamy, za to pojawiła się okazja do tego, by spytać aktora, co on sam sądzi o zdradzie i czy byłby w stanie ją wybaczyć.

Mikołaj Roznerski na pytanie o to, czy wybaczyłby zdradę, zawahał się:

Myślę, że to chyba w zależności od tego, jaka to jest sytuacja. Trudno jest mi powiedzieć o tym (...) To w zależności od tego, co wewnątrz w człowieku siedzi, jak bardzo mocno jest zraniony i jak bardzo mocno chce coś naprawić. - powiedział Mikołaj Roznerski.

Jego partnerką życiową, a w serialu „M jak miłość” także filmową, jest Adrianna Kalska. Aktor jakiś czas temu określił ją nawet mianem żony, co tylko podsyciło spekulacje na temat zmiany stanu cywilnego aktora.

