Historią tragicznej wyprawy na Nanga Parbat żyła cała Polska. Mimo podjętej akcji ratunkowej, z ośmiotysięcznika nie udało się sprowadzić Tomasza Mackiewicza. Uratowano jedynie jego partnerkę wspinaczkową, Elizabeth Revol. Według relacji Francuzki, Mackiewicz pozostał na górze tuż poniżej szczytu. Czescy wspinacze twierdzą, że znaleźli namiot Polaka.

Tomasz Mackiewicz odnaleziony?

Dziennikarze programu „Alarm” dotarli do uczestników niedawnej wyprawy na Nanga Parbat. Czeska ekspedycja natknęła się na namiot, których - w ich przekonaniu - miał należeć do Tomasza Mackiewicza.

Kiedy wchodziliśmy pod górę było ciemno, więc nikt nie myślał o wypatrywaniu jego namiotu. Minęliśmy go jednak w drodze na szczyt i z powrotem. To było 15 metrów od naszej głównej drogi, gdzie najprawdopodobniej wystawała z wielkiej góry lodu niewielka część jego namiotu. Może 20 albo 30 centymetrów - powiedział Pavel Burda.

Czesi nie przedstawili jednak żadnych dowodów swojego odkrycia. Nie zrobili zdjęć, nie nagrali filmiku, który mógłby potwierdzić ich słowa. Jak twierdzą, żaden z uczestników nie był w stanie zajrzeć do środka namiotu.

Nie robiliśmy zdjęć. Nikt nas nie był zdolny, żeby wejść i sprawdzić czy jest w środku. Może ktoś powinien zrobić zdjęcia, ale nikt nie chciał fotografować szczątków - relacjonował w TVP jeden z uczestników wyprawy.

Tragedia na Nanga Parbat

Tomasz Mackiewicz i Elizabeth Revol pod koniec 2017 roku podjęli próbę zdobycia Nanga Parbat (8126 m). Dla Polaka było to siódme podejście, dla Francuzki - czwarte. Byli zdeterminowani, by wejść na szczyt zimną, co jest szczególnie trudne.

Według relacji Elizabeth Revol, udało im się osiągnąć cel. 25 stycznia 2018 roku stanęli na szczycie Nanga Parbat. Niestety pogoda uległa załamaniu. Tomasz Mackiewicz cierpiał na chorobę wysokościową. Nie był w stanie samodzielnie zejść z góry. Polska ekipa ratunkowa ruszyła na pomoc Revol i Mackiewiczowi. Francuzkę udało się uratować. Tomasz Mackiewicz pozostał na ośmiotysięczniku.

