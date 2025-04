W internecie wciąż trwa zbiórka pieniędzy na dzieci Tomasza Mackiewicza – a nawet dwie. Jedna w serwisie Zrzutka.pl, gdzie zebrano już ponad pół miliona złotych (rozpoczęła ją Małgorzata Sulikowska, szwagierka Mackiewicza), druga zaś na GoFoundMe.com – tam zebrana kwota wynosi 140,000 euro, czyli około 580,000 zł (tę zainicjowała Masha Gordon, przyjaciółka Elisabeth Revol). Gdzie trafią te pieniądze?

Tomasz Mackiewicz spełnił swoje największe marzenie, ale zapłacił za to najwyższą cenę. Jego życie to gotowy scenariusz na film

Kilkanaście godzin temu na fan page’u Tomasza Mackiewicza wypowiedziała się jego druga żona (a właściwie partnerka, bo oficjalnie nie byli małżeństwem), która zabrała głos w sprawie zbiórki pieniędzy. Anna Solska zapowiedziała, że zebrane fundusze zostaną podzielone po równo pomiędzy trójkę dzieci himalaisty.

Jak wynika z jej wpisów, wszystkie decyzje dotyczące zebranych pieniędzy są koordynowane wspólnie z Mashą Gordon i Elisabeth Revol. W najnowszym poście Solska zaznaczyła: