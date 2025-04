1 z 6

Tomasz Mackiewicz urodził się 13 stycznia 1975 roku w Działoszynie niedaleko Częstochowy. Jego rodzice wyjechali do pracy za granicę, chłopcem opiekowali się więc dziadkowie. W liceum, na początku lat 90., sięgnął po heroinę. Przez trzy lata był uzależniony, żył na ulicy. Pomogła mu siostra, która walczyła o to, by skończył z nałogiem. Tomasz trafił do MONAR-u na Mazurach, ale terapia mu nie pomogła i znów wrócił do heroiny. Z czasem sam znalazł w sobie siłę, by wrócić do ośrodka. Ogolony na łyso, w drelichu, pracował m.in. jako świniarz i ogrodnik, pracował też w kuchni.

