„Miszmasz, czyli Kogel Mogel 3” to trzecia część kultowej komedii, którą kochają Polacy. Film jest hitem odkąd tylko trafił do kin. W czasie dwóch tygodni wyświetlania obejrzało go ponad 1,5 miliona widzów.

Ciekawostki o filmie „Kogel-mogel”

Nowa komedia Kordiana Piwowarskiego pokazuje bohaterów po 30 latach. Główna bohaterka, Kasia Solska (Grażyna Błęcka-Kolska) po rozwodzie wróciła na wieś, gdzie mieszka ze swoją matką. Do rodzinnego domu po 10 latach przyjeżdża syn Kasi, który do tej pory mieszkał z ojcem w Holandii. Co dzieje się dalej? Po odpowiedź na to pytanie, musisz wybrać się do kina.

W międzyczasie przypomnij sobie, pierwszą część hitowej komedii i poznaj ją od zupełniej innej strony. Nieznane fakty o filmie zobaczysz w naszym materiale wideo!

