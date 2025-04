We wtorek (13 listopada) w Warszawie odbyła się konferencja prasowa z okazji zbliżającej się premiery filmu „Miszmasz, czyli Kogel-mogel 3”. W wydarzeniu udział wzięli odtwórcy głównych ról, wśród których nie brakuje topowych gwiazd.

Kto zagra w trzeciej części filmu „Kogel-mogel”?

„Miszmasz, czyli Kogel-mogel 3” to dalsza część historii, doskonale znanej polskim widzom z komedii „Kogel-mogel” z 1988 roku oraz jej kontynuacji „Galimatias, czyli kogel-mogel II”, która powstała rok później.

Dowiemy się, co słychać u bohaterów po 30 latach. Główna bohaterka Kasia Solska (w tej roli Grażyna Błęcka-Kolska) po rozwodzie wróciła na wieś, gdzie mieszka ze swoją matką. Do rodzinnego domu po 10 latach przyjeżdża syn Kasi, który do tej pory mieszkał z ojcem w Holandii. W tę postać wcieli się Nikodem Rozbicki.

Marcin wyruszy do Warszawy, gdzie pozna Agnieszkę (Aleksandra Hamkało). Jak się wkrótce okaże, dziewczyna jest córką starych znajomych jego matki Barbary Wolańskiej (Ewa Kasprzyk) i jej męża Mariana Wolańskiego (Zdzisław Wardejn).

Jedną z najbardziej oczekiwanych postaci jest... Piotruś! W poprzednich częściach filmu był uroczym 6-latkiem. Obecnie to dojrzały, żonaty mężczyzna. Dorosłego Piotra zagrał Maciej Zakościelny, a jego uwielbiającą luksus małżonkę Marlenę - Katarzyna Skrzynecka.

W komedii pojawi się również wiele zupełnie nowych postaci. W jedną z nich wcieli się Anna Mucha, której przypadła postać femme fatale. Kobieta będzie uwodzić Marcina, syna głównej bohaterki. Ponadto w filmie zobaczymy również: Joannę Jarmołowicz, Mikołaja Roznerskiego, Katarzynę Łaniewską, Michalinę Sosnę i innych.

„Miszmasz, czyli Kogel-mogel 3” - data premiery

Trzecia część filmu „Kogel-mogel” będzie miała swoją premierę 25 stycznia 2019 roku. Komedia już teraz zapowiada się na wielki przebój kinowy. W obsadzie nie brakuje znanych nazwisk. O scenariusz zadbała Ilona Łepkowska, która pracowała również przy dwóch poprzednich wersjach. Obraz wyreżyserował Kordian Piwowarski.

Na kolejnych stronach znajdziesz zdjęcia gwiazd z konferencji prasowej promującej film!

