Jesień tuż tuż, więc pora zaopatrzyć się w cieplejsze ubrania. Polskie celebrytki pojawiły się na prezentacji jesiennej kolekcji marki Aryton. Zaskoczył nas pewien widok...

Reklama

Anna Guzik, Marcelina Zawadzka czy Karolina Malinowska nie mogły sobie odmówić tej przyjemności i pojawiły się na wrześniowym pokazie kolekcji na jesień 2015 Patrizii Aryton, dumnie pozując do zdjęć w przejściowych letnio-jesiennych stylizacjach. Zaskoczył nas look Doroty Gardias, która wybrała swobodną, luźną sukienkę w kremowym kolorze. Sama sukienka oczywiście bez zarzutu, ale Dorota Gardias wyglądała jakby była... w ciąży! Oczywiście to tylko domniemania...

Celebrytki w jesiennym wydaniu

Większość pań już zwiastowała swoimi modowymi wyboarmi jesienną aurę. Choć za oknem wciąż jest słonecznie, to na pokazie marki Aryton aż mieniło się w oczach od ciemmnych barw, szarości, bordo czy zgaszonego błękitu. Zerknijcie do galerii i zainspirujcie się lookiem gwiazd!

Reklama

Zobacz:



Iga Lis została modelką. Co na to Kinga Rusin? Rozenek i Majdan na balu TVN Jak Starak oświadczył się Agnieszce Szulim?