Kilka dni temu, podczas festiwalu w Cannes, został zaprezentowany film "Carol", w którym w jedną z głównych ról wcieliła się piękna Cate Blanchett. Na konferencji padło pytanie związane z jej preferencjami seksualnymi...

Dziennikarz, nawiązując do obrazu reżyserii Toda Hayness, pragnął uzyskać komentarz dotyczący doniesień o związkach aktorki z kobietami, o których wspomniała w jednym z wywiadów dla magazynu. Okazja była ku temu bardzo sprzyjająca, bo wiem film "Carol" to nic innego, jak opowieść o zakazanym uczuciu, pożądaniu tłumionym przez mieszczańską etykietę, wytworne ubrania i ciasne gorsety. Moment pierwszego zbliżenia Carol i Therese (Rooney Mara) to splecione, nagie ciała kobiet, obezwładnione przez pożądanie. Czy ta rola sprawiła aktorce trudność, czy jednak byla czymś... naturalnym?

Było równie komfortowo, jak w scenie miłosnej z mężczyzną. Szanuję i podziwiam Rooney i prawdę mówiąc to było całkiem zabawne.

Even though it was just one of her daytime looks, Cate Blanchett in Alexander McQueen at the 'Carol' photocall has been one of my favourite looks to stalk from Cannes this year. Completely obsessed. #cannes2015 #fashion #mcqueen #cannes #cateblanchett A photo posted by CINEMAZZI (@cinemazzi_pictures) on May 21, 2015 at 2:35am PDT

Dziennikarz, zachęcony otwartością Blanchett, poszedł krok dalej. Zapytał o wywiad w Variety, w którym aktorka wyznała, że kochała wiele kobiet i jaki charakter miało to uczucie. Aktorka nie zastosowała uniku:



Z tego, co pamiętam, pytanie brzmiało: 'czy byłaś w związku z kobietami'. Odpowiedziałam: 'tak, wiele razy. Ale jeśli pytasz o związki erotyczne, to nie - nigdy. Jak widać, nie wszystko jednak trafiło do druku.

Ta odpowiedź rozwiała wszelkie wątpliwości i zamknęła usta plotkarzom. 46-letnia laureatka 2 Oscarów: za drugoplanową rolę w filmie "Aviator" oraz za pierwszoplanową rolę w filmie "Blue Jasmine", mężatka od 2007 roku i mama 4 dzieci zdementowała blotki o swoim biseksualizmie raz na zawsze.

